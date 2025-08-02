تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

اتصالات النواب تكشف حقيقة حظر تيك توك في مصر

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن حل أزمة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تطبيق "تيك توك" لا يكمن في الحظر، بل في وضع ضوابط رقابية وتشريعات فعالة.

وقال بدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" على قناة "الشمس"، أن اللجنة تدرس بدائل متعددة للتعامل مع التطبيقات الرقمية، مشيرًا إلى أن الحلول يجب أن تكون متوازنة.

عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إن إسرائيل تحولت من العمليات العسكرية المحدودة إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذا المخطط يتجاوز الرد العسكري ليشمل تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية.

وأضاف خلال حواره في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن إسرائيل تتبع سياسات ممنهجة تستهدف تدمير البنية التحتية الأساسية مثل المستشفيات ومحطات الكهرباء والمدارس، مما يجعل الحياة في غزة غير ممكنة ويدفع السكان نحو النزوح.

هشام العسكري: ارتفاع درجات الحرارة كارثة تتطلب حلولاً عالمية

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم نظم الأرض، إن إفريقيا والوطن العربي يواجهان تحديات كبيرة تتطلب التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن تغيير الخريطة المناخية العالمية ليس بالأمر السهل.

وأضاف خلال حواره على قناة "dmc" أن المناخ لا يقتصر على ارتفاع درجات الحرارة أو موجات الحر، بل يشمل تفاعلات معقدة بين الأغلفة الأرضية المختلفة، مثل الغلاف المائي والجليدي، التي تؤثر في بعضها البعض بشكل متبادل.

الوطنية للانتخابات: لم نتلقى أي شكاوى تتعلق بعملية تصويت المصريين في الخارج

قال محمد عادل، مراسل "إكسترا نيوز" من داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة سير عملية الاقتراع للمصريين في الخارج، والتي انطلقت منذ صباح اليوم في 136 مقرًا انتخابيًا بـ117 دولة حول العالم، مؤكدًا أن العملية تسير بشكل منتظم وهادئ.

وأضاف خلال مداخله هاتفيه على شاشة إكسترا نيوز ، أن 55 مقرًا انتخابيًا بالخارج أعلنوا حتى الآن رسميًا انتهاء اليوم الأول من التصويت، وذلك بعد وصول الساعة إلى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لتلك الدول، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تتلقَّ أي شكاوى أو معوقات من الناخبين أو القائمين على اللجان حتى هذه اللحظة، وسط تسهيلات لوجستية كبيرة حرصت الهيئة على توفيرها لضمان سلاسة العملية الانتخابية.

حسام موافي: الترامادول يتطلب علاجًا في مصحة بينما الحشيش يمكن التوقف عنه بالإرادة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مشكلة تعاطي المخدرات بين الشباب باتت ظاهرة مقلقة، مشيرًا إلى رسالة وردته من سيدة تشتكي من إدمان ابنها البالغ من العمر 22 عامًا للحشيش، وتبريره لذلك بحالته النفسية السيئة.

وأضاف موافي خلال برنامجه "رب زدني علما" عبر فضائية "صدى البلد" أن العديد من الشباب يبررون تعاطي المخدرات بأنها ليست إدمانًا، مستشهدين بتوافر الحشيش في بعض الدول مثل الولايات المتحدة، لكنه رفض هذا التبرير بشدة.

الهيئة الوطنية للانتخابات: تصويت المصريين بالخارج يسير بسلاسة وتنظيم عالٍ

أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية للمصريين في الخارج انطلقت بسلاسة وتنظيم عالٍ، مشيرًا إلى أن الهيئة وفرت كافة التسهيلات لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة في السفارات والقنصليات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن العملية بدأت منذ منتصف ليل 31 يوليو بتوقيت نيوزيلندا، مؤكدًا أن التواصل المستمر مع السفراء يضمن إزالة أي عقبات تواجه الناخبين.