أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2026 - الاقتصادي والـ 5 نجوم

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2025-2026، الاقتصادية منها والخمس نجوم.

وقال "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2026 الاقتصادية لن تقل عن 34 ألف جنيه شامل تذاكر الطيران.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2026 لن تقل عن 60 ألف جنيه.

كان كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن الأوراق المطلوبة والمستندات لحجز برامج العمرة واستخراج جواز السفر.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن الأوراق المطلوبة لحجز العمرة واستخراج جواز السفر، كما يلي:

أولًا: المستندات المطلوبة لحجز العمرة

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء حديثة، مع الالتزام بارتداء الحجاب بالنسبة للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال السداد لفحص الكبار.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي سارية، وعدد 2 صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند يوضح الحالة الاجتماعية للإناث (مثل قسيمة الزواج أو الطلاق).

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفقًا للتعريفة المعلنة.

المؤهل الدراسي في حال عدم تدوينه في بطاقة الرقم القومي.

وأوضح أنه يجب تقديم هذه المستندات كاملة إلى مصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار جواز السفر خلال المواعيد المحددة.

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