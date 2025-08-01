سكن وتأمين وهاتف وسيارة.. فرص عمل بالسعودية للشباب المصري

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن إتاحة 68 فرصة عمل جديدة في واحدة من كبرى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن تعاون موسع مع مؤسسات التشييد والبناء بالدول العربية.

تفاصيل وظائف السعودية والمزايا

تشمل فرص العمل بالسعودية تخصصات هندسية وفنية وإشرافية، وتتراوح الرواتب الشهرية بين 2500 إلى 8000 ريال سعودي، بحسب طبيعة الوظيفة والخبرة المطلوبة.

كما سيتم توفير سكن، تأمين طبي، سيارة، هاتف محمول، وجهاز لاب توب لبعض الوظائف، ما يمثل حزمة مزايا متكاملة للعاملين.

وجاء توزيع الوظائف كالتالي:

3 مدير مشروع: خبرة لا تقل عن 12 سنة في مجال المياه والصرف الصحي – الراتب 8000 ريال

12 مهندس مراقبة جودة: خبرة 7 سنوات في مشاريع المياه والصرف – الراتب 6000 ريال

12 أخصائي أمن وسلامة: خبرة 7 سنوات مع شهادة OSHA – الراتب 4500 ريال

5 أخصائي نظم معلومات جغرافية (GIS): خبرة 5 سنوات في نظم المعلومات والرسم الهندسي – الراتب 4000 ريال

12 مسّاح: خبرة في أجهزة GPS والتوتال ستيشن – الراتب 4000 ريال

12 مراقب عام: خبرة 6 سنوات في مشاريع المياه والصرف – الراتب 2500 ريال

12 سبّاك: خبرة في مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف – الراتب 2000 ريال

فتح باب التقديم على فرص عمل السعودية

أوضح الوزير أن التقديم لفرص عمل السعودية متاح اعتبارًا من الثلاثاء 29 يوليو 2025 ولمدة 5 أيام، ويتم التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني التالي، اضغط هنا.

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص تأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في التوظيف الخارجي عبر عقود عمل رسمية تحفظ حقوق العاملين وتوفر بيئة مهنية مستقرة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة تحركات حكومية لتوفير فرص عمل مناسبة لأصحاب الكفاءات والخبرات، وتعزيز حضور العمالة المصرية في سوق العمل الخليجي بشكل شرعي ومنظم.

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