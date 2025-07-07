قانون التعليم الجديد| نواب يعترضون على رسوم إعادة الامتحان

كتب- نشأت علي:

أثار عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة، جدلًا واسعًا حول رسوم إعادة الامتحانات، مطالبين بتعديل المادة 24 التي تنص على أن الحد الأقصى للرسوم لا يزيد على ألف جنيه.

وتنص المادة على أن: "يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا ينظم إعادة الدراسة للراسبين، ويحدد الصفوف والمواد وعدد مرات الإعادة، بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، إلى جانب مواعيد الامتحانات ورسوم التقدم لها، على ألا تتجاوز ألف جنيه".

مطالبات نيابية بالتعديل

قال النائب محمد عبد العزيز، إن فرض هذه الرسوم قد يشكل عبئًا لا يحتمله بعض الطلاب، متسائلًا: ماذا عن الطالب الذي لا يستطيع دفع هذه الرسوم؟ هل نحمله مسؤولية توقفه عن التعليم؟ هذا سيُعد تقصيرًا في حقه تتحمله الدولة؟.

كما طالب النائب إيهاب منصور، بمراجعة المبلغ المقترح، مراعاةً للعدالة الاجتماعية وظروف الأسر ذات الدخل المحدود.

الحكومة: الحد الأقصى لا يعني الإلزام

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون الحالي ينص على إمكانية إعادة الطالب الراسب للدراسة مرة واحدة في الصف، وفي حال فصله لاستنفاد مرات الرسوب، يمكنه التقدم للامتحان من الخارج برسوم لا تقل عن 10 جنيهات ولا تتجاوز 20 جنيهًا، وفقًا لقرار الوزير.

وأشار إلى أن القيمة المحددة في القانون الجديد هي حد أقصى، وليس شرطًا الوصول إليه، مؤكدًا أن الهدف من فرض رسم هو "تحقيق قدر من الجدية والالتزام لدى الطالب"، وليس تحقيق عائد مادي للدولة.

كما لفت إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا سابقًا بشأن مشروعية فرض رسوم على عدد معين من مرات الرسوب، باعتبار أن الطالب حصل على فرص كافية ولا ينبغي أن يكون عبئًا مستمرًا على المنظومة التعليمية.