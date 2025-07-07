مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الرياضة اليوم

كتب - نشأت على:

أدرج مجلس النواب، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن تعديل قانون الرياضة، على جدول أعمال المجلس بجلسته اليوم.

حيث أعلن المجلس عن إدراج تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ بمحلق جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس المعقودة اليوم ٧ الجاري، حيث يعتزم المجلس مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ وكذا مناقشة مواد مشروع القانون.

وكانت لجنة الشباب والرياضة انتهت أمس من مناقشة مشروع القانون بحضور الحكومة.