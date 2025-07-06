الإفتاء: الوصية الشرعية مقيدة بالثلث حفاظًا على حقوق الورثة

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الوصية الشرعية تخضع لضوابط دقيقة تهدف إلى حماية حقوق الورثة الشرعيين، مؤكدًا أن الوصية لا يجوز أن تتجاوز ثلث التركة إذا كان للموصي ورثة.

خلال حواره في برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، أضاف فخر أن هذا التقييد يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الثلث، والثلث كثير"، مشيرًا إلى أن هذا الحد يضمن عدم الإضرار بالورثة الذين حدد الله لهم نصيبًا مفروضًا في الميراث.

تابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحالة تختلف إذا لم يكن للموصي ورثة شرعيون، حيث يجوز له أن يوصي بكامل تركته لمن يريد، سواء كان قريبًا أو صديقًا أو حتى جارًا.

وأشار إلى أن هذا الاختيار أفضل من ترك المال لبيت المال ليوزع على المجتمع المسلم دون تحديد، مما يعكس حرية الموصي في مثل هذه الحالة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا التفريق بين الحالتين يعزز العدالة بين الأفراد مع مراعاة التوازن الاجتماعي والأسري.

أكد فخر أنه في حال أوصى الشخص بأكثر من الثلث وكان له ورثة، فإن تنفيذ الوصية يتوقف على موافقة الورثة بعد الوفاة.

وأضاف أن إجماع الورثة على قبول الوصية يسمح بتنفيذها كاملة، بينما يقتصر التنفيذ على الثلث إذا رفضوا، أو يقتصر على نصيب من وافق منهم إذا كانت الموافقة جزئية.

وشدد على أن الشريعة تحث على عدم تجاوز الثلث في الوصية، حفاظًا على استقرار الأسرة وتجنبًا للفقر بين الورثة، مما يعكس رحمة الإسلام في تنظيم العلاقات المالية والاجتماعية.