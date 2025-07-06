تطوير السكة الحديد.. ما الذي حققته النقل في 11 عامًا؟ - صور

كتب- محمد نصار:

شهدت منظومة السكك الحديدية، أعمال تطوير شاملة على مدار السنوات السابقة وتحديدًا من عام 2014 وحتى الآن، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة وتطوير هذا المرفق الحيوي الذي يربط مختلف المحافظات المصرية.

ترتكز خطة التطوير على 5 محاور رئيسية تشمل:

1- تطوير الوحدات المتحركة.

2- تطوير البنية الأساسية.

3- تطوير نظم الإشارات.

4- تطوير الورش الإنتاجية.

5- تنمية العنصر البشري.

وتستهدف الخطة رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة، ورفع معدلات الأمان والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.

مضاعفة طاقة نقل الركاب

بلغ معدل نقل الركاب عبر خطوط السكة الحديد عام 2014 نحو 700 ألف راكب/ يوم، وتستهدف الخطة زيادة هذا الرقم إلى 1.2 مليون راكب/ يوم عام 2024، و2 مليون راكب/ يوم عام 2030.

كما تستهدف الخطة رفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنويًا عام 2014 إلى 6 ملايين طن سنويًا عام 2024، و13 مليون طن سنويًا عام 2030.

ما الذي تحقق من خطة تطوير السكة الحديد؟

1- المحور الأول: الوحدات المتحركة

- توريد 210 جرارات جديدة GE، وإعادة تأهيل 100 جرار من إجمالي 220 جرارًا مخطط إعادة تأهيلها.

- توريد 6 قطارات تالجو فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، ودخلت جميعها الخدمة.

- توريد 1047 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة من شركة جانزمافاج المجرية.

- الانتهاء من إعادة تأهيل 1404 عربات تحيا مصر.

- توريد 609 عربات من إجمالي 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف.

- الانتهاء من إعادة تأهيل 5000 عربة بضائع طرازات مختلفة من إجمالي 9000 عربة.

- جار توريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة من شركة تالجو الإسبانية لتقديم خدمة فندقية متميزة.

- جار إعادة تأهيل ورفع كفاءة أسطول قطارات النوم الحالي بإجمالي 120 عربة وتم الانتهاء من إعادة تأهيل 4 عربات "نموذج".

2- المحور الثاني: تطوير البنية الأساسية

- تطوير المحطات القائمة: تم الانتهاء من تطوير 312 محطة من إجمالي 708 محطات (منهم 114 محطة ضمن المرحلة الأولى لمباردة حياة كريمة).

- إنشاء محطات جديدة: تم الانتهاء من إنشاء محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل والمقامة على مساحة تعادل 4 أضعاف مساحة محطة رمسيس الحالية.

- إنشاء خطوط سكك حديدية: تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية لربط المواني الجافة والمناطق اللوجيستية مع خطوط السكك الحديدية الحالية حيث تم:

1- إنشاء خط سكة حديد (كفر داود/ السادات) بطول 38 كم ضمن الممر اللوجيستي (القاهرة/ الإسكندرية) وهو أول خط سكة حديد جديد يُنشأ منذ 30 سنة.

2- 4 محطات (3 محطات ركاب لخدمة القرى ومدينة السادات 1 محطة شحن بضائع عملاقة لخدمة المنطقة الصناعية بالسادات والميناء الجاف بها).

3- إنشاء وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد (الفردان/ بئر العبد) بطول 100 كم وتطوير 6 محطات على الخط (القنطرة شرق - جلبانة - بالوظة - رمانة - نجيلة - بئر العبد)، وجار إنشاء 2 محطة جديدة بالخط (السلام - 30 يونيو) لخدمة الجامعة الأهلية والجامعة التكنولوجية وإنشاء وصلة ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم، وجار إنشاء خط (بئر العبد/ العريش/ طابا) بطول 355 كم ليصل إجمالي طول الخط إلى 500 كم.

4- جار إنشاء خط (الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس) بطول 63,5 كم، حيث تم تم توقيع الاتفاق التنفيذي لاتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقعة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية يوم 7/4/2025 على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر.

5- جار إنشاء خط (المناشي/ 6 أكتوبر) بطول 68 كم.

6- جار ازدواج خط (بشتيل/ الاتحاد) بطول 90 كم.

7- ازدواج خط (المنصورة/ دمياط) بطول 65 كم.

8- إنشاء خط لربط ميناء جرجوب البحري بخط سكة حديد (سملا/ السلوم) بطول بطول 28 كم.

- تجديدات السكة: تم تجديد وتطوير مسافات سكة بإجمالي أطوال 1511 كم من إجمالي أطوال 10 آلاف كم، و2282 مفتاحًا من إجمالي 6664 مفتاحًا على خطوط (القاهرة/ الإسكندرية - بنها/ الزقازيق/ بورسعيد) وأهمها على الإطلاق خط سكة حديد (الفردان/ بئر العبد) ضمن الممر اللوجيستي (العريش/ طابا).

- ماكينات إنشاء السكة: تم تدبير 16 ماكينة جديدة آخر 10 سنوات بالإضافة إلى 31 ماكينة تم توريدها منذ أكثر من 35 سنة ليكون الإجمالي الحالي 47 ماكينة (طرازات مختلفة)، وتم توقيع عقد توريد 14 ماكينة جديدة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، و30 ماكينة جديدة للقطار السريع ليصل إجمالي عدد الماكينات إلى 91 ماكينة.

- تطوير المزلقانات: تم الانتهاء من التطوير الشامل لعدد 841 مزلقانًا من إجمالي 1120 مزلقانًا مخطط تطويرها على الشبكة.

- تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد: تم تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 5 محطات رئيسية (القاهرة - الجيزة - سيدي جابر - مصر بالإسكندرية - دمنهور) لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات.

3- المحور الثالث: تطوير نظم الإشارات والتحكم

- يهدف التطوير إلى تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني لزيادة معدلات السلامة والأمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات، حيث تم وجار تطوير نظم الإشارات على خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم، ومن أهم هذه الخطوط:

1- خط (القاهرة - الإسكندرية) بطول 208 كم.

2- خط (القاهرة - أسوان) بطول 875 كم وقطاعاته (بني سويف - أسيوط) بطول 250 كم، و(أسيوط - نجع حمادي) بطول 181 كم، و(نجع حمادي - الأقصر) بطول 118 كم، و(القاهرة - بني سويف) بطول 125 كم، وخط (بنها - بورسعيد) بطول 214 كم.

4- المحور الرابع: تطوير الورش الإنتاجية:

- تم التخطيط لتطوير ورش السكك الحديدية بعدد 33 ورشة رئيسية لزيادة الإنتاجية بها ورفع مستويات الجودة بهذه الورش من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة في تطوير الورش مثل شركة جنرال إليكتريك في ورش التبين ومهمشة وشركة تالجو في ورش الفرز وإنشاء ورشة بأبي زعبل بالتعاون مع ترانسماش هولدنج، بالإضافة إلى إنشاء 10 ورش جديدة من إجمالي 11 ورشة مخطط إنشائها.

5- المحور الخامس: تنمية العنصر البشري

- تم وضع خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية وحيث تعتمد هذه الخطة على وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالإضافة إلى تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية لرفع درجة الوعي لديها لاستيعاب أساليب التشغيل الحديثة للوحدات المتحركة الجديدة.

- تم تعيين 550 مهندسًا بعد الانتهاء من تدريبهم لمدة 6 أشهر بالأكاديمية العسكرية المصرية بالإضافة إلى تعيين 3350 تكنولوجيًا وفنيًا ومساعد قائد قطار بعد الانتهاء من تدريبهم بالكلية التكنولوجية العسكرية لمدة 3 أشهر.

- تم تحويل المدرسة الثانوية الصناعية بوردان إلى المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بنظام 4 سنوات (2+2) وتم تخريج 400 فني فوق متوسط و115 تكنولوجيًا حتى الآن، ويعملون حاليا بهيئة السكة الحديد والشركات التابعة لها، كما استعانت الشركات الأجنبية (ألستوم - هيونداي روتم - RATP - أفيك) العاملة بمشروعات السكك الحديدية ببعض الخريجين منهم.

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