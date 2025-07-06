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حزب المؤتمر: سندفع بما يقرب من 25 مرشح فردي بانتخابات الشيوخ

03:30 ص الأحد 06 يوليه 2025

أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب

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كتب- عمرو صالح:

عقدت غرفة العمليات المركزية للانتخابات بحزب المؤتمر اجتماعا مساء السبت، برئاسة أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب.

وبحسب بيان الحزب أعلنت اللجنة عن بدء عملها مع غرف العمليات الفرعية في أمانات المحافظات لدعم مرشحي الحزب الفردي على مستوى الجمهورية

وأكد البيان أن الحزب سوف يدفع بعدد من المرشحين بما يقرب من ٢٥ مرشحًا موزعين على ١٥ محافظة وسوف يعلن الحزب عن مرشحيه النهائيين عقب غلق باب الترشيح استيفاء المدة القانونية للإعلان

الجدير بالذكر، أن غرفة العمليات سوف تعقد عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات لاستكمال عمليات الرصد والاستعداد لدعم مرشحي الحزب.

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خالد ممدوح حزب المؤتمر
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