"هاتوا استشاري يشوف الطريق".. عمرو أديب يرد على مقترح وزير النقل

كتب- حسن مرسي:

رد الإعلامي عمرو أديب على مقترح الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، للإعلاميين أثناء تفقده الطريق الدائري الإقليمي عقب حادث المنوفية الأول.

وأكد أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة mbc مصر، أن مقترح وزير النقل للإعلاميين، حين قال "هاتوا استشاريًا"، كان عظيمًا

وتابع مقدم "الحكاية": "الآن الأوان أن ننظر فيما يحدث بالإقليمي، هاتوا لجنة هندسية من نقابة المهندسين وتدخل الإقليمي وتقول رأيها".

وأضاف: "لجنة من المختصين اختاروها كما شئتم تدخل تبص على الطريق ويرجعوا يقولوا الطريق زي الفل، الدم اللي على الطريق بيوجعنا"

وتابع أن الحساسية من المحاسبة في مصر غير مبررة، مؤكدًا أن المساءلة ليست "تخوينًا"، والدولة التي تمتلك 7 آلاف كيلومتر من الطرق الحديثة لا يمكن أن تسمح بوجود "طريق الموت" على أراضيها.

يأتي هذا ردًا على تصريحات سابقة للفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، خلال حوار مع الإعلامي نشأت الديهي أثناء تفقده الطريق الدائري الإقليمي عقب حادث المنوفية الأول، حيث قال "أي مشكك في شفافية العمليات هاتوا أكبر استشاري عالمي يراجع ورانا وأنا هدفع مرتبه".

وحث الفريق كامل الوزير الإعلاميين على ضرورة دراسة المواضيع قبل طرحها أو الاستعانة بمتخصصين للمناقشة، قائلًا: "يا ريت الإعلامي اللي يطرح موضوع يكون دارسه أو يجيب متخصصًا لطرح ومناقشة".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، مؤكدًا: "أنا ليس لدي أجندة ضد أحد.. هدفي الوحيد هو الإصلاح"، مشيرًا إلى أنه لا يتحدث عن فساد، لكنه يطالب بالشفافية والمحاسبة. وتساءل: "ما العيب في المحاسبة؟ لماذا لدينا حساسية من السؤال عما يحدث؟".