كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موقف عقد الإيجار القديم حال وفاة المستأجر الأصلي أو الوريث قبل انتهاء مدة الـ7 سنوات التي تضمنتها التعديلات الأخيرة التي أدخلت على القانون والمتعلقة بانتهاء عقد إيجار العين المؤجرة للسكن.

وقال "الفيومي"، لمصراوي، إن تعديلات قانون الإيجار القديم التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا تضمنت مدة 7 سنوات لانتهاء عقد إيجار العين المؤجرة بغرض السكن، موضحًا أنه حال وفاة المستأجر الأصلي يمتد العقد للوريث حتى تنتهي مدة الـ7 سنوات المقررة.

وتابع: "وفي حالة كون العقد مورث ومات الوريث يحق للمالك رفع دعوى قضائية لعودة العين له فورًا".

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم 2025، بعد جدل واسع استمر لعدة أشهر حول مصير العقود القديمة، وحقوق كل من الملاك والمستأجرين، وسط مطالبات بإعادة التوازن للعلاقة الإيجارية الممتدة لعقود.

وحددت المادة الثانية أن عقود السكن تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

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