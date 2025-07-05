فضل صيام عاشوراء.. هل يجوز صيامه منفردًا؟

كتب- محمد أبو بكر:

يحرص ملايين المسلمين في أنحاء العالم على اغتنام الأيام المباركة في شهر الله المحرم، وخاصة يوم عاشوراء، الذي يعد من أعظم أيام السنة فضلًا، وسنةً نبوية مؤكدة.

موعد تاسوعاء وعاشوراء 2025

يوافق يوم تاسوعاء، وهو التاسع من شهر محرم 1447هـ، اليوم السبت 5 يوليو 2025، بينما يوافق يوم عاشوراء، العاشر من شهر محرم 1447هـ، غدًا الأحد 6 يوليو 2025.

سبب صيام تاسوعاء وعاشوراء معًا

ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء وبيان فضله في تكفير ذنوب سنة ماضية، كما ورد في الحديث الشريف، ولما رأى النبي أن اليهود كانوا يصومون عاشوراء منفردًا، أعلن عزمه في أواخر حياته على صيام يوم تاسوعاء أيضًا في العام التالي لمخالفتهم، فقال: “لَئِنْ عِشْتُ إلى قابل لأصومنّ التاسع”.

غير أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يصوم التاسع، فاستحب العلماء الجمع بين تاسوعاء وعاشوراء، اتباعًا لسنته.

وأكدت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء، أنه يجوز شرعًا صيام يوم عاشوراء منفردًا؛ لأن لم يرد نهي عن صومه منفردًا؛ بل ورد ثبوت ثواب صيامه فقط؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري، والأجر والفضل ثابت لمن صامه ولو منفردًا، إلا أنه يستحب صوم يوم قبله أو بعده لمن استطاع.

مظاهر الاحتفال بيوم عاشوراء

يحمل يوم عاشوراء مكانة خاصة لدى المسلمين لما له من أبعاد تاريخية ودينية كبيرة، وتختلف مظاهر تعظيم هذا اليوم من بلد إلى آخر، إلا أن الجميع يجتمعون على تعظيمه واغتنام بركاته، ومن أبرز المظاهر:

- الصيام: يعد صيام عاشوراء من أعظم القربات إلى الله تعالى، لقول النبي: “صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله.”

كما يحرص كثيرون على صيام يوم تاسوعاء أيضًا اقتداءً بسنة النبي ومخالفة أهل الكتاب.

- الذكر والدعاء والتوبة.

- الصدقة وإطعام الطعام.

- الحكمة من صيام اليومين: مخالفة أهل الكتاب الذين يقتصرون على صيام يوم واحد، والاحتياط لضبط يوم عاشوراء تحسبًا لخطأ رؤية الهلال، وزيادة الأجر بصيام يومين متتاليين من شهر محرم الذي يعد من الأشهر الحرم.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الرطوبة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

ننشر شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

الري: خطة متكاملة لزيادة إنتاج القصب والبنجر بأقل استهلاك للمياه

مصر وقطر تكثفان المساعي بعد رد حماس على مقترح التهدئة في غزة