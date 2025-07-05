أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025 والفئات المعفاة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت إدارة المتحف المصري الكبير، عن أسعار التذاكر والفئات المعفاة من دفع الرسوم، بناءً على قرار اعتمده شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

ويستعرض "مصراوي"، أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير والفئات المعفاة من دفع الرسوم، كما يلي:

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

- المصريون: 200 جنيه للفرد.

- الطلاب والأطفال وكبار السن: 100 جنيه.

- العرب والأجانب: 25 دولارًا (ما يعادل 1200 جنيه).

- الطلاب والأطفال العرب والأجانب: 600 جنيه.

أما الزيارات الخاصة خارج مواعيد العمل الرسمية (الافتتاح الخاص)، فقد تقرر أن تكون بقيمة 250 ألف جنيه لعدد 50 فردًا، على أن يضاف 5000 جنيه لكل فرد يزيد على هذا العدد، بالإضافة إلى الرسوم المقررة لكل فئة.

الفئات المعفاة من رسوم الدخول

- الأطفال دون 6 سنوات (مصريين وغير مصريين).

- ذوو القدرات الخاصة (مصريين وغير مصريين) مع إثبات الإعاقة.

- أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM).

- المرشدون السياحيون المصريون المرافقون للمجموعات، بشرط تقديم كارنيه سارٍ.

- العاملون بوزارة السياحة والآثار بكارنيه عمل سارٍ.

- أسر الشهداء والمحاربون القدامى بكارنيهات سارية.

- الصحفيون المندوبون المعتمدون لدى الوزارة بتحقيق مهني سارٍ.

- السفراء المعتمدون بمصر وزوجاتهم.

- أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في تخصصات: الآثار، التاريخ، الحضارة، التراث، المتاحف، السياحة، الإرشاد السياحي، العمارة، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية الفنية.

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