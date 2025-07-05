موجة شديدة الحرارة ورطوبة.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات والأيام المقبلة.

وقالت الأرصاد، بحسب بيان السبت، إن طقس الساعات المقبلة من اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، حار إلى شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس اليوم السبت تشهد ارتفاع قيم الرطوبة النسبية لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وأوضحت أن طقس اليوم السبت يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في الظل على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

وفي سياق متصل، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل موجة شديدة الحرارة تؤثر على طقس الأيام المقبلة.

وأضافت "غانم"، في تصريحات إلى مصراوي، أن موجة الحرارة بدأت منذ الخميس الماضي وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تصل درجة الحرارة لـ43 درجة مئوية بالمناطق الجنوبية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، لافتة إلى أن نسب الرطوبة تتخطى 85% في بعض المناطق مثل القاهرة الكبرى والدلتا.

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بدءًا من اليوم السبت، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار.

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