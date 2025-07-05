كتب- محمد سامي:

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالسعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

ونوه الوزير بأن ذلك يأتي بالتوازي مع السعي الدائم للتطوير الشامل للشركات والوحدات التابعة للوزارة في إطار تطوير العملية الإنتاجية ورفع مستوى الجودة والارتقاء بمستوى العمالة؛ بما يمكِّن من تعظيم دور الإنتاج الحربي لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة وكذا المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

جاء ذلك خلال قيام الوزير بجولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، اليوم السبت، للاطمئنان على سير العمل بالشركة ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة، والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها خلال الجولات التفقدية السابقة للشركة.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تفقد خطوط الإنتاج والورش بالشركة؛ حيث استمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس أحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية وأطقم العمل بالشركة؛ من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها، والإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بالشركة.

واستمع صلاح إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، موجهًا بالعمل على تذليل كل المصاعب التي تواجه العملية الإنتاجية وتوفير المناخ المناسب لدفع العمال لزيادة الإنتاج حتى تحقق الشركة مخططها.

ووجه الوزير بضرورة المداومة على استغلال الموارد بالشكل الأمثل للاستفادة القصوى منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات، والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، إلى جانب تأكيد ضرورة التزام جميع العاملين بارتداء مهمات الأمان الصناعي واتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية؛ حرصًا على سلامتهم أثناء القيام بمهام عملهم وبما يكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركة.

وشدد صلاح على ضرورة السعي لجذب المزيد من الاستثمارات؛ نظرًا لأن ملف الصناعة يحظى باهتمام ودعم شديد من القيادة السياسية بالمرحلة الراهنة والتي تشهد وجود تحديات عالمية تستدعي بذل المزيد من الجهد والعمل؛ لمواجهة تداعياتها وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

جدير بالذكر أن شركة حلوان للصناعات الهندسية تسهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة، وتتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين؛ مثل (طفايات الحريق، أسطوانات البوتاجاز ومنظماتها، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم والشنابر، الشمايز)، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، كما أن الشركة (مصنع 99 الحربي) حاصلة على العديد من شهادات الجودة وخلال الفترة الماضية نجحت في تحقيق طفرة تصديرية على مستوى الشركات الصناعية الهندسية؛ وهو ما أهَّلها للحصول على مركز متقدم بالنسخة الرابعة من جوائز التميز في التصدير الهندسي التي أعلن عنها المجلس التصديري للصناعات الهندسية في شهر مايو الماضي.

ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

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