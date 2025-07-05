وزير الري يتابع دراسات التعاون المصري الهولندي في البحوث التطبيقية

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة عدد من الدراسات المقترح تنفيذها ضمن برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا (JCAR).

وخلال الاجتماع، تم استعراض مسودة الدراسة الخاصة برصد التغيرات المورفولوجية في مجرى نهر النيل الرئيسي وفرعيه (دمياط ورشيد)، حيث أكد الوزير أهمية هذه الدراسة في تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التغيرات التي يشهدها نهر النيل، بما يسهم في تحسين إدارة وتوزيع الموارد المائية، وضمان كفاءة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.

وشدد الدكتور سويلم على أن الدراسة ستدعم متخذي القرار في اتخاذ إجراءات استباقية لحماية مجرى النهر وجسوره من التعديات، وتعزيز التخطيط الفعّال لإدارة النهر داخل مصر.

كما ناقش الاجتماع مقترح مشروع "رقمنة المساقي الخصوصية"، الذي يعد خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في إدارة شبكة الري، من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة تشمل أطوال المساقي ومواقعها، وحالتها، والزمامات المخدومة، وبيانات المنتفعين، وروابط مستخدمي المياه، وأنواع المحاصيل المنزرعة.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يُسهم في تمكين المنتفعين من متابعة تطهيرات المساقي، وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه، ودعم الانتقال إلى الجيل الثاني من منظومة الري (2.0) المعنية بالإدارة الذكية لشبكة الري في مصر.

كما أكد الدكتور سويلم على أهمية المنصة الرقمية الجاري إعدادها للمساقي الخصوصية، والتي ستتيح متابعة أعمال الصيانة، وضمان توفير مياه الري بالكميات والتوقيتات المناسبة، مما يعزز من جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأشار إلى أن المشروع يشمل أيضًا تطوير خريطة رقمية للمساقي الخصوصية، ودمج بياناتها مع نماذج توزيع وتخطيط المياه مثل برنامج RIBASIM، لتمثيل شبكة الري الفعلية على مستوى المحافظات، ما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية على مستوى الجمهورية.

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