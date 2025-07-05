"مدبولي" يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في قمة "بريكس" الـ17

كتب- محمد نصار:

توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية البرازيل، ممثلاً عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمشاركة في فعاليات الدورة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، والتي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو.

ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء في عدد من الجلسات المخصصة لدول المجموعة، التي تضم أبرز اقتصادات الأسواق الناشئة.

وتُعقد القمة يومي 6 و7 يوليو الجاري، تحت شعار: "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة".

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