كتب- عمرو صالح:

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، التي أكد فيها "اكتمال بناء سد النهضة.

وقال "شراقي" في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن إعلان آبي أحمد عن اكتمال بناء السد "سياسية بامتياز، ولا تستند إلى الواقع الفني أو العلمي على الأرض"، موضحًا أنه يتجاهل عمدًا أن المشروع لا يزال بعيدًا عن التشغيل الكامل.

وتابع: "السد لم يُركّب به حتى الآن سوى 6 توربينات من أصل 13، ولم يتم تشغيل سوى 3 فقط منها بصورة محدودة".

وأضاف شراقي: "ما زال هناك جزء كبير من الأعمال الهندسية والميكانيكية لم يُنجز، فضلًا عن أن التوربينات التي تم تركيبها لا تُنتج سوى أقل من 35% من القدرة المخططة للسد، وهي نسبة ضعيفة للغاية لا تعكس ما يُروّج له آبي أحمد".

واعتبر "شراقي"، أن حديث آبي أحمد عن "عدم تهديد السد لمصر أو السودان" هو خطاب مكرر هدفه تهدئة الرأي العام الدولي، بينما ترفض إثيوبيا الالتزام باتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل، ما يهدد استقرار المنطقة مائيًا وسياسيًا.

وشدد على أن الاحتفال باكتمال مشروع لم يكتمل فعليًا على الأرض ما هو إلا دعاية سياسية داخلية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإثيوبية، ومحاولة لتثبيت صورة إنجاز وهمي أمام الشعب".

واختتم شراقي تصريحاته قائلًا: "مصر لا تزال تتحرك بحكمة في هذا الملف، لكن استمرار الاستفزاز السياسي من الجانب الإثيوبي يستوجب تحركًا دبلوماسيًا، خاصة في ظل تكرار التصريحات المضللة من القيادة الإثيوبية".

اقرأ أيضًا:

أسعار العمرة 2026.. اقتصادي و 5 نجوم

45 يومًا لهذه الفئة.. زيادات كبيرة في الإجازات السنوية بقانون العمل الجديد