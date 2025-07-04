نقيب الصحفيين يصف مقابلة عماد أديب مع لابيد بـ"الجريمة المهنية"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، على موقف النقابة الثابت من رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وهو الموقف الثابت للجمعية العمومية للنقابة الذي يرفض كل أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي.

وأضاف "البلشي" في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه من هذا المنطلق، أعلن رفضي للجريمة المهنية والإنسانية التي ارتكبها عماد الدين أديب بحواره مع الصهيوني يائير لابيد، والذي وفّر خلاله منصة لتبرير جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال وجرائمه في المنطقة.

وأشار إلى أن عماد الدين أديب تم شطبه من جداول النقابة بعد قرار هيئة التأديب الابتدائية في سبتمبر 2020، لقيامه بفصل العشرات من الزملاء الصحفيين بجريدة "العالم اليوم" تعسفياً، وإغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لمدة خمس سنوات سابقة منذ عام 2014. ولم يعد عضواً بنقابة الصحفيين.

وأكد "البلشي"، أن النقابة ما كانت لتتوانى عن عقاب عماد أديب فوراً لو كان محتفظاً بعضويته، ودعى جميع الزملاء الصحفيين للالتزام بقرار الجمعية العمومية للنقابة، مشددًا على أن أي عضو يخالف القرار سيتم إحالته للتحقيق النقابي فوراً.