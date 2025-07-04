وزير الكهرباء: مستمرون في خطة دعم وتطوير الشبكة الموحدة

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا "بالكهرباء" كركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، مؤكداً الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد.

وأشار إلى أن هناك خطة خاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التي يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الكهرباء، إطلاق التيار بمحطة محولات “روافع رشيد 2” بجهد 220/66/11 ك.ف لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة.

واطمئن وزير الكهرباء، على عمل شبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة والتي تشمل تغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع، وبدء التشغيل كأحد أهم المصادر لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية في نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية جديدة، وفى ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعزيز ودعم وتقوية الشبكة الموحدة وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات وإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين جودة التغذية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تنفيذ المشروع طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية، وفى توقيت زمني قياسي نظرا لارتباطه بموعد زراعة المحاصيل خلال موسم الزراعة الصيفي، وتمت متابعته ميدانيًا من قبل الدكتور محمود عصمت على مدار الشهرين الماضيين، وشهد تنسيقًا وتعاونًا متكاملا بين شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتشغيل المشروع قبل الموعد المحدد دون تأخير، لكي يتم اللحاق بالموسم الزراعي، الأمر الذى عكس كفاءة الأداء والانضباط في التنفيذ ، حيث تُعد محطة “روافع رشيد 2” من الطراز المدمج الحديث، وتضم عدد 2 محول بجهد 220 ك.ف وعدد 6 محولات بجهد 66 ك.ف، بما يعادل في قدراتها التشغيلية محطتين مستقلتين، ما يُشكل إنجازًا تقنيًا يُعزز من مرونة الشبكة القومية واستعدادها لتلبية احتياجات التوسعات التنموية، والمحطة أحد مصادر التغذية الكهربائية الرئيسية لمشروعات الاستصلاح الزراعي والتوسع العمرانى، فى إطار رؤية شاملة لتنمية الصحراء وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

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