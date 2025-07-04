انطلاق سمبوزيوم "القاهرة عمان" بمشاركة فنانين مصريين.. غدًا

كتب- محمد شاكر:

كشفت إدارة سمبوزيوم "القاهرة عمان" للفنون التشكيلية عن قائمة الفنانين المشاركين في دورته التاسعة للعام 2025 والتي تنطلق يوم الخامس من شهر يوليو الجاري وتتواصل حتى الرابع عشر من الشهر نفسه.

تضم القائمة الرئيسية الفنانين فيصل لعيبي من العراق وسعد يكن وياسر صافي من سوريا ومصطفى رحمة ووليد عبيد وميرفت شاذلي وفتحي عفيفي وأحمد البدوي وسوزان يعقوب من مصر ورامينا سعدات خان وفخرية علييف من أذربيجان وديلوروم ماميدوفا من أوزبكستان وأوكسانا تاسييف من روسيا وأحمد نوح من قطر ومحمد خليل من فلسطين ورام فيرانجان من الهند ونتاشا لين من بريطانيا/الصين ومحمد الجالوس وعمر حمدان وقائمة الشباب الأردنيين نور سرحان وندى بشتاوي ولما الخطيب ونسيم القيسي والعزيز عاطف من فلسطين.

ويكرم السمبوزيوم قامتين فنيتين في كل دورة، حيث يكرم هذا العام الفنان العراقي فيصل لعيبي المقيم في لندن، وللفنان لعيبي بصمة فنية وبحثية وهو مجدد في مجال الفنون وله إرث فني مهم يعد مرجعا فنيا ثريا في مجال المشهديات التراثية العربية، ويكرم أيضا الفنان السوري المقيم في دبي وبيروت سعد يكن وهو مايسترو الفن العربي ويملك تجربة فنية عميقة في البحث والإنجاز في مجال الشكل والتكوين فضلا عن منجزه الفني الكبير.

كما تقام ورش الرسم التي تعد مختبرا فنيا حقيقيا حيث يتم فيها تبادل الخبرات والمهارات والحوارت الفنية تقام كل مساء ندوة فنية عن تجربة كل مشارك حيث يستعرض تجربته وخبرنه الفنية من خلال وسائط متعددة ويشرف على برنامج الندوات الناقدة والفنانة سوزان شكري من مصر والناقد والفنان رسمي الجراح من الأردن.

يشار إلى أن السمبوزيوم يحرص في كل عام على مشاركة فنانين أردنيين من مختلف الأجيال لإثراء تجربتهم الفنية، وتنعقد الدورة التاسعة لتواصل تأكيد السمبوزيوم على مكانته الدولية باستمراريته و مستواه الفني وتنوع أطيافه الفنية، إذ تتمازج تجارب فنية من مختلف دول العالم وتلتقي في عمان.

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