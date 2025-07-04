بيان عاجل من "عمال مصر" بشأن إعلان افتتاح سد النهضة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، رفضه القاطع للدعوات الإثيوبية المتداولة بشأن افتتاح سد النهضة في شهر سبتمبر المقبل، في ظل غياب أي اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد.

وأوضح البدوي، بحسب بيان، الجمعة، أن العمال المصريين يعلنون موقفهم الثابت المتسق مع موقف الدولة المصرية تجاه أزمة سد النهضة، مشددًا على أن أي خطوة لافتتاح وتشغيل السد دون توقيع اتفاق عادل وشامل يحفظ حقوق مصر المائية، تعتبر محاولة لفرض أمر واقع أحادي الجانب، وهو أمر مرفوض تمامًا.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن قضية سد النهضة تمثل قضية وجودية لمصر ولشعبها، خاصة الملايين من العمال والفلاحين الذين تعتمد حياتهم وسبل عيشهم على مياه نهر النيل، مؤكدًا أن الاتحاد يتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة، وأن الأمن المائي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف.

وشدد البدوي على أن عمال مصر يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والدولة في جهودها المستمرة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، ويراعي الاتفاقيات والقوانين الدولية، مؤكدا عدم قبول أي تشغيل أو ملء للسد بمعزل عن ذلك الاتفاق، بما يضمن مصالح دول المصب.

كما أكد أن عمال مصر بكافة أطيافهم يساندون جهود الدولة للحفاظ على أمن البلاد المائي، ويشددون على حق مصر المشروع في مياه النيل، مضيفًا: «سنواصل دعم كل خطوة تتخذها الدولة في هذا الملف لحماية مستقبل أبنائنا ومواردنا المائية».

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت نيتها افتتاح سد النهضة عقب استكمال أعمال التشييد، رغم استمرار تعثر المفاوضات مع مصر والسودان على مدار السنوات الماضية.

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