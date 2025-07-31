حسن حمدي ومحمود معروف في عزاء عمة النائب محمد الجارحي

كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

توافد عدد كبير من الرياضيين ومشاهير المجتمع لأداء واجب العزاء في الحاجة أميرة عبدالقادر الجارحي، عمة النائب محمد الجارحي، وحرم الحاج صلاح القاضي، وشقيقة الحاج جمال الجارحي.

وكان في مقدمة الحضور حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، والناقد الرياضي محمود معروف، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وعدد من النواب البرلمانيين.

وشيعت الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم الخميس 31 يوليو 2025، من مسجد الحصري بأكتوبر، وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بـ6 أكتوبر.