حماية المستهلك: ضبط 3000 جهاز كهربائي مجهول المصدر بالقليوبية

كتب- محمد نصار:

أعلن جهاز حماية المستهلك عن ضبط 3000 جهاز كهربائي معاد تجميعه باستخدام خامات مجهولة المصدر داخل أحد المخازن غير المرخصة بمحافظة القليوبية، تحمل علامات تجارية شهيرة وبيانات فنية مضللة بغرض خداع المستهلكين.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن الحملة الرقابية التي نُفذت صباح اليوم بمنطقة الخانكة، أسفرت أيضًا عن ضبط 5000 مُلصق مدوَّن عليه بيانات غير صحيحة حول القدرة الكهربائية للأجهزة (مثل 9000 وات)، في مخالفة واضحة لمواصفات السلامة واشتراطات تداول السلع، بهدف الإيهام بجودة لا تمت للواقع بصلة.

وأشار البيان، إلى أن الواقعة تأتي في أعقاب رصد عدد من الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لأجهزة كهربائية بأسعار مغرية تحمل قدرات كهربائية وهمية، مما دفع الجهاز إلى إجراء تحريات دقيقة كشفت عن منشأة غير مرخصة تعيد تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام مواد غير معلومة المصدر وتطرحها في الأسواق بمواصفات مزيفة.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، داهمت الحملة الموقع وضبطت الأجهزة المخالفة والتي شملت (محضرات طعام، خلاطات، قلايات كهربائية، مكاوي شعر، مفارم لحوم)، مدوَّن عليها بيانات تجارية وهمية. وقد أقرّ القائمون على المنشأة بعدم امتلاكهم لأي تراخيص قانونية أو إذن باستخدام العلامات التجارية المسجلة، وبقيامهم بتزوير البيانات الفنية للأجهزة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

إحالة الواقعة للنيابة العامة

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

السجيني: لا تهاون في تطبيق القانون

من جانبه، شدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز عازم بكل قوة على إنفاذ القانون، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في البيانات والسلع مجهولة المصدر، بما يُسهم في حماية المستهلك واستقرار الأسواق.

وقال السجيني: "هذه الضربات النوعية تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق، ومحاسبة المخالفين بكل حسم، في إطار حماية الأمن الاقتصادي للمواطن وضمان توفير منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات."

كما أشاد بدور المواطنين في دعم منظومة الرقابة المجتمعية من خلال تقديم البلاغات، مشيرًا إلى أن وعي الجمهور واستجابتهم تُعد شريكًا حقيقيًا في إنجاح جهود ضبط الأسواق.

دعوة للتعاون مع الجهاز

جدد الجهاز دعوته للمواطنين بالتعاون والتواصل عبر قنواته الرسمية للإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مشبوهة، من خلال:

الخط الساخن: 19588 (من أي خط أرضي)

تطبيق الهاتف المحمول

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