

كتب- محمد فتحي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الخميس، استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أيضا أن تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع أن يسود طقس اليوم الخميس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر، وفقا للهيئة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 25 والعظمى 34 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 35 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 35 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33 درجة.

- دمياط الصغرى 25 والعظمى 32 درجة.

- بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 32 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36 درجة.

- السويس الصغرى 25 والعظمى 36 درجة.

- العريش الصغرى 24 والعظمى 33 درجة.

- طابا الصغرى 23 والعظمى 35 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 39 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31 درجة.

- العلمين الصغرى 23 والعظمى 30 درجة.

- مطروح الصغرى 23 والعظمى 30 درجة.

- الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39 درجة.

- مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 39 درجة.

- الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37 درجة.

- بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 37 درجة.

- المنيا الصغرى 24 والعظمى 38 درجة.

- أسيوط الصغرى 25 والعظمى 39 درجة.

- سوهاج الصغرى 26 والعظمى 40 درجة.

- قنا الصغرى 27 والعظمى 43 درجة.

- الأقصر الصغرى 28 والعظمى 43 درجة.

- أسوان الصغرى 30 والعظمى 44 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 29 والعظمى 42 درجة.