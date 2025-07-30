25 صورة من تكريم "الجبهة الوطنية" أوائل الثانوية العامة

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

نظم حزب الجبهة الوطنية، مساء اليوم، احتفالية لتكريم أوائل طلاب الثانوية العامة، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور قيادات الحزب وعدد من الشخصيات العامة.

وشهد الحفل حضور عاصم الجزار رئيس الحزب، والسيد القصير الأمين العام، والنائب فؤاد أباظة نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد رسلان أمين التنظيم، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين من بينهم الوزيرة سحر نصر، والوزير علاء الدين فؤاد، واللواء كمال الدالي.

كما شارك في الفعاليات النائب خالد عمارة، والدكتور ياسر عبد المقصود، أحد قيادات الحزب، إلى جانب المستشار أحمد الحماصي، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ، والفنان أحمد العوضي، الذي حرص على التواجد لدعم وتشجيع المتفوقين.

ويأتي هذا التكريم في إطار دعم الحزب للتفوق العلمي والاهتمام بالنشء والشباب باعتبارهم أمل الوطن ومستقبله، حيث عبّر الحضور عن فخرهم بأبناء مصر المتفوقين، مؤكدين على أهمية تحفيزهم ومساندتهم خلال مسيرتهم التعليمية والعملية.

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