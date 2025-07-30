كتب- محمد عبدالناصر:

توسّعت قوافل "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" لتشمل إمداد القطاع بالخبز الطازج، الذي يتم تجهيزه يوميًا على يد متطوعي الهلال داخل المخبز الآلي بمركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء،

في إطار جهود الهلال الأحمر المصري المستمرة لتقديم الدعم الغذائي لأهالي غزة،

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة "لقمة هنيّة من مصر إلى غزة"، والتي تُنَفّذ بالتزامن مع تصاعد الأزمة الإنسانية في القطاع والنقص الحاد في الغذاء، مما يتطلب استمرار الدفع بكميات أكبر من المساعدات الغذائية العاجلة.

ويستهدف المخبز الآلي إمداد أهالي غزة بعشرات الآلاف من الأرغفة يوميًا، ضمن خطة الهلال الأحمر المصري لتوسيع نطاق خدماته الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية المتضررة.

ويُعد "المطبخ الإنساني" أحد أهم مراكز الإمداد الغذائي التي أنشأتها مصر لتقديم الدعم الغذائي المستمر لأهالي القطاع منذ بداية الأزمة، حيث يوفر المركز سلالًا غذائية متكاملة، ودقيقًا، وخبزًا طازجًا، بالإضافة إلى وجبات ساخنة وجافة.

وقد بدأ تشغيل المطبخ الإنساني في مارس 2024، وتمكّن خلال شهر رمضان الماضي من تقديم نحو 2 مليون رغيف خبز، وأكثر من 500 ألف وجبة ساخنة، وقرابة 700 ألف وجبة جافة لأهالي غزة، مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية داخل القطاع.

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