كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بدء التنفيذ الرسمي لمشروع الرعاية الصحية المنزلية "رعايتك في بيتك"، والذي يُعد أحد المبادرات الاستراتيجية لتقديم رعاية طبية متكاملة للمواطنين داخل منازلهم بكفاءة وجودة عالية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن المشروع يأتي استكمالًا لمسيرة الهيئة في تقديم خدمات صحية متكاملة ترتكز على مفهوم "الرعاية الصحية الشاملة" وتضع المريض في مركز المنظومة، لافتًا إلى أن "رعايتك في بيتك" يعكس تحولًا نوعيًا في تقديم الخدمات الصحية، ويستهدف الوصول بالخدمة الطبية إلى المريض حيثما كان، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الهمم.

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن مشروع "رعايتك في بيتك" يُمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمة الصحية من خلال نموذج يرتكز على مراعاة خصوصية واحتياجات كل مريض، ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة والكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن هذا المشروع هو خطوة استراتيجية نحو تحقيق مفهوم الرعاية الشاملة المتكاملة التي تصل إلى المريض في موقعه، بعيدًا عن الشكل التقليدي المقيد بالمكان.

وأوضح السبكي، أن خدمات الرعاية المنزلية تمثل حجر أساس في بناء نموذج طب المستقبل، وركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن التوسع في هذه الخدمات يلبّي الاحتياجات الصحية المتزايدة خاصة في ظل المتغيرات الديموجرافية، ويسهم في تقليل الازدحام بالمستشفيات وتحسين استخدام الموارد.

أضاف الدكتور أحمد السبكي، أن حزمة خدمات الرعاية الصحية المنزلية التي تقدمها الهيئة تشمل: خدمات طب الأسرة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، ورعاية الحالات المزمنة وكبار السن، مشيرًا إلى وجود خطة توسعية لتقديم خدمات جديدة في المرحلة المقبلة مثل الرعاية النفسية المنزلية وخدمات ما بعد العمليات الجراحية.

أكد الدكتور السبكي، أن المشروع يتم تنفيذه من خلال فرق طبية مؤهلة ومدرّبة على أعلى مستوى، وتعمل وفق بروتوكولات علمية دقيقة، موضحًا أن الخدمات تغطي حاليًا محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع خطة لتوسيع النطاق تدريجيًا لتشمل باقي محافظات تطبيق المنظومة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الهيئة وفرت سيارات مجهزة تحت اسم "الهوم كير كار" لسرعة الاستجابة وتقديم الخدمات المنزلية، وهي مزودة بأحدث الأجهزة الطبية ومستلزمات الرعاية الصحية بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة وتميّز في منزل المريض، مع الحفاظ على الخصوصية والراحة النفسية.

وأضاف السبكي أن فرق الرعاية المنزلية تتوفر لديها تجهيزات طبية حديثة تسمح بالتعامل مع معظم الحالات داخل المنزل، مع وجود تنسيق كامل لطلب سيارات الإسعاف لنقل الحالات الطارئة إلى أقرب منشأة صحية حال الحاجة لذلك، بما يضمن التكامل بين الخدمة المنزلية والمنشآت العلاجية.

كشف الدكتور أحمد السبكي، عن نجاح فرق الرعاية الصحية المنزلية في تنفيذ أكثر من 2000 زيارة خلال مرحلة التشغيل التجريبي، مشيرًا إلى أن الخدمة تُقدَّم في خلال 48 ساعة من طلبها، وفي نفس اليوم للحالات الطارئة، وفقًا لتقييم الحالة واحتياجاتها.

وأوضح السبكي، أن طلب الخدمة حاليًا يتم من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة، على أن يتم قريبًا تفعيل الخط الساخن 15305 ليكون قناة مباشرة تربط المواطنين بخدمات الرعاية الصحية المنزلية، وكذلك الاستشارات الطبية واللجان التقييمية، بما يعزز سهولة الوصول للخدمة وسرعة الاستجابة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن خدمات "رعايتك في بيتك" متاحة لجميع المواطنين سواء من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل أو غير المنتفعين، وذلك في إطار توجه الهيئة لتعزيز رضا المتعاملين وبناء جسور الثقة المتبادلة، والتأكيد على أن الهيئة تقدم نموذجًا صحيًا يحتذي به، يراعي العدالة وسهولة الحصول على الخدمة.