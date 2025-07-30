إعادة تشغيل محطة جزيرة الذهب وإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء بالجيزة

كتب- محمد صلاح:



قالت المهندسة مني رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه تم إطلاق التيار على محطة محولات جزيرة الذهب جهد ٦٦ ك٠ ف ٠ أ بعد انتهاء الفرق الفنية بنجاح من إنشاء دائرتين جديدتين جهد كل منها ٤٠٠ ك ف ٠ا لضمان توفير التغذية الكهربائية للمحطة ومواجهة الأحمال الكبيرة التي نتج عنها تعرض الكابلات للتلف.

وأكدت رئيس الشركة في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لم يدخر أي جهد منذ الأزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارة النقل ومحافظة الجيزة لتسهيل الحصول على الاجراءات اللازمة لبدء عمليات إنشاء الدوائر الجديدة التي تم مدها من محطة محولات الهرم حتى جزيرة الذهب.

وأضافت أن الفرق الفنية انتهت من إصلاح العطل بالمحطة التي تم تركيبها وإعادة التيار الكهربائي للمحطة وعودة الأحمال المفصولة عن مناطق الجيزة والهرم وفيصل وساقية مكى والمنيب وأبو النمرس والمدبح ومناطق أخرى

وأشارت إلى أنه بتركيب الدائرتين الجديدتين تكون المحطة جاهزة لمجابهة أحمال المشتركين الحالية التى تبلغ 140 ميجا وات بعدما تم رفع القدرة الاستيعابية الإجمالية لـ 240 ميجا وات.

الجدير بالذكر أن الكابلات الجديدة بمحطة محولات جزيرة الذهب يبلغ طولها كيلو و 886 متر التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء والتى تسبب خروجه عن العمل منذ السبت الماضي فى انقطاع الكهرباء و المياه على مدار 4 أيام متواصلة عن مناطق الجيزة و الهرم و فيصل و ساقية مكي.