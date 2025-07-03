كتب- أحمد الجندي:

أعرب الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام والتي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت) عن استيائه الشديد من موجة التعليقات المسيئة والتشفّي التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي عقب وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تعكس تحوّلًا خطيرًا .

وقال "الجلاد"، في منشور عبر صفحة التواصل الاجتماعي " فيس بوك" : "أنا شخصيًا لا أعرف المطرب الشعبي أحمد عامر، لكن عندما علمت بوفاته دعوت الله أن يرحمه ويغفر له ويتقبله قبولًا حسنًا، ما أحزنني حقًا ليس وفاة أحمد، بل كم القسوة والظلام الذي ظهر في تعليقات البعض، وكأنهم يملكون مفاتيح الجنة والنار ويصدرون أحكامًا إلهية على خلق الله".

وأشار "الجلاد"، إلى أن الشخصية المصرية مرت بتحولات مقلقة، مؤكدًا: "هو إحنا حصل لنا إيه!.. إزاي بقينا نحمل كل هذا الظلام النفسي، والأحقاد، والتطرف في الآراء، كنا معروفين بطيبة القلب والتسامح".

وتابع متسائلًا: "هل شققتم عن قلب أحمد عامر؟، هل تعلمون شيئًا عن علاقته بربه أو ما قاله في ساعاته الأخيرة؟، من منّا يعلم كيف سيتلقى الله عبده أحمد؟، من يدّعي امتلاك مفاتيح الجنة والنار فليخرج ويُعلن أنه ربكم الأعلى.. لأن ما يحدث لا يمت للإنسانية ولا للرجولة بصلة".

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