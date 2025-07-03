كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزه

"إسكان النواب": شروط خاصة للوحدات البديلة للمتضررين من قانون الإيجارات القديمة

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة شهد تعديلًا جوهريًا في المادة الثامنة، مشيرًا إلى أن القانون يتكون من 9 مواد بخلاف مادة النشر، وقد تمت الموافقة على 7 منها دون تعديل، بينما تم تعديل المادة 8 وصياغتها بشكل قوي، كونها كانت محور التعديلات. للمزيد اضغط (هنا)

وزير الإسكان معلقا على "الإيجار القديم": الدولة لن تسمح بطرد المستأجرين

كشف شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن توفير نحو 5 ملايين وحدة سكنية من قبل الحكومة والقطاع الخاص منذ عام 2014، وذلك في إطار جهود الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان. للمزيد اضغط (هنا)

حلمي النمنم: المشروع الوطني المصري يحتاج لتأمين داخلي ومعرفي

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن القيادة السياسية المصرية وضعت نصب أعينها خلال السنوات الماضية تنفيذ مشروع وطني متكامل، هدفه الأساسي بناء دولة وطنية دستورية حديثة تقوم على حماية الحدود، وترسيخ مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. للمزيد اضغط (هنا)

هتحصل مجازر بين الورثة.. محمود سعد يعلق على قانون الإيجار القديم

علق الإعلامي محمود سعد على موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم قائلاً: "شعور المواطن بعدم الأمان في وطنه أمر خطير"، معقباً: "الظلم ظلمات، وما حدث ليس عدلاً، العقد الذي تمت كتابته لا يصح فسخه". للمزيد اضغط (هنا)

هل الجنة والنار موجودتان الآن؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الجنة والنار موجودتين الآن أم سيتم خلقهما يوم القيامة: "إن المسائل المرتبطة بالآخرة لا نشغل بها، حتى الإنسان اللي توفى، هل هو داخل الجنة أو النار؟ لا، لا نشغل بالنا". للمزيد اضغط (هنا)