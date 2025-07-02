وزير الإسكان معلقا على "الإيجار القديم: الدولة لن تسمح بطرد المستأجرين

كتبت- داليا الظنيني:

كشف شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن توفير نحو 5 ملايين وحدة سكنية من قبل الحكومة والقطاع الخاص منذ عام 2014، وذلك في إطار جهود الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان.

وأضاف "الشربيني"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال، أن الفترة الأخيرة شهدت حراكًا كبيرًا في إتاحة الوحدات السكنية لمختلف الشرائح المجتمعية.

تطرق "الشربيني"، إلى مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه تم تعديله في مجلس النواب ليوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، مع مراعاة الجانب الاجتماعي.

وأوضح أن عام 2017 شهد وجود 3 ملايين وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم يسكنها حوالي 1.6 مليون أسرة.

وطمأن الوزير، بأن الدولة لن تسمح بطرد أي شخص من مسكنه، مؤكدًا وجود حلول متعددة لقضية الإيجار القديم، منها الاتفاق الودي بين المالك والمستأجر، أو توفير سكن بديل من الدولة.

وفي سياق آخر، أكد الشربيني أن المدن الجديدة تشهد إقبالًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن ترقيم كافة عناصر منظومة المرافق قد تأخر بشكل كبير أعمال التشغيل والصيانة.

وأوضح، أنه يجري حاليًا وضع أسس محددة لتقسيم الدولة المصرية إلى مربعات أراضٍ وتكويدها وفقًا لهذه المنهجية. كما أعلن عن الانتهاء من 29 مليون رقم قومي عقاري.

وبخصوص البنية التحتية، أكد الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على إنشاء الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى دور الجهاز المركزي للتعمير في تنفيذ بعض الطرق لصالح الجهات المختلفة.

وفيما يتعلق بخدمة المواطنين، أشار الشربيني إلى توفر خط ساخن ومركز لخدمة العملاء لتلقي الشكاوى والاقتراحات.

واختتم حديثه بالإشارة إلى مبادرة "حياة كريمة"، موضحًا أنها تشمل العديد من القطاعات مثل الصحة والتعليم والمرافق، مؤكدًا أن التشغيل والإدارة يلعبان دورًا رئيسيًا في الحفاظ على التطوير المستمر.

اقرأ أيضًا:

السيسي ونظيره الأوكراني يؤكدان ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا

لجنة فنية وتعويضات.. وزير العمل يكشف لمصراوي تفاصيل حادث حفار جبل الزيت

جمال شعبان يعلق على الموت المفاجئ للمطرب أحمد عامر