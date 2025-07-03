

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر خاصة، أن تحالف "القائمة الوطنية من أجل مصر" قد حسم تشكيله النهائي استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات بين عدد من الأحزاب السياسية.

وأكدت المصادر لـ"مصراوي"، أن القائمة تضم حتى الآن 13 حزبًا، وهي: "مستقبل وطن، حماة وطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، الإصلاح والتنمية، المصري الديمقراطي، العدل، الوفد، التجمع، المؤتمر، الحرية المصري، إرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

وأشارت إلى أن باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ سيُفتح السبت المقبل ويستمر حتى الخميس، لافتةً إلى أن التحالف قد بدأ في تجهيز الأوراق المطلوبة لتقديم مرشحيه ضمن المهلة المحددة.