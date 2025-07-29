كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، ثمّن الدكتور شريف فاروق، التعاون القائم والمثمر مع المؤسسة، خاصة في مجالات تمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية، ودعم المخزون الاستراتيجي للدولة من تلك السلع.

كما أشار إلى أن الوزارة، من خلال هيئة السلع التموينية، سبق أن وقّعت عدة اتفاقيات تمويلية مع المؤسسة، ساهمت في تأمين احتياجات السوق المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأكد الوزير، أهمية مواصلة تطوير هذا التعاون وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك، بما يواكب التحديات العالمية في سلاسل الإمداد والتوريد، ويسهم في دعم جهود الدولة لضبط الأسواق وتحقيق استقرار السلع التموينية.

من جانبه، أعرب المهندس أديب الأعمى، عن تقديره للعلاقة الوثيقة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات المعتمدة المقدمة للقطاع منذ بدء التعاون تجاوزت 7.5 مليار دولار أمريكي، خصصت لتمويل استيراد السلع الأساسية، وعلى رأسها السلع الغذائية.

وأكد "الأعمى"، استعداد المؤسسة لمواصلة تقديم الدعم المالي والفني اللازم، والتوسع في مجالات التعاون مع الوزارة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

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