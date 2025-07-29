محسن الفحام عن كلمة الرئيس السيسي بشأن غزة: كان واضحاً للمجتمع الدولى

كتب- عمرو صالح:

قال اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الأوضاع فى قطاع غزة أكدت على ثبات الموقف المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية والحرص الدائم على رفع المعاناة على الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 حتى يومنا هذا.

وأوضح الفحام في بيان له أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على الأمن القومى المصرى والعربى لا يتجزأ وأن مصر لن تتخلى عن دورها تجاه جميع الشعوب التي تتعرض للظلم مؤكدا على أن مصر تتحرك على جميع الإتجاهات السياسية والإنسانية من أجل وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية واحتواء تداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة فى قطاع غزة.

وأشار الفحام إلى أن الرئيس كان واضحاً فى رسالته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ما يحدث فى غزة داعياً إلى تحرك عاجل لإنهاء الإحتلال والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية إستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

وأكد الفحام أن مصر كانت ومازالت فى مقدمة الدول التي احتضنت القضية الفلسطينية منذ حدوثها و لا تقبل أى مزايدة على هذا الدور من أى فصيل أو تنظيم أو أى دولة كما إنها لم ولن تخضع لأى ضغوط تمارس عليها ضد مصالح الشعب الفلسطيني سواء كانت تلك الضغوط لقبول تهجير الفلسطينين أو تصفية القضية الفلسطينية.

واختتم الفحام " كانت مصر فيها هي الداعم والمحتمل والمساند الأصيل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لاسترداد حقوقه التاريخية.

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