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أحمد موسى: حملات تشويه مصر اتنسفت بعد دخول المساعدات إلى غزة

11:01 م الأحد 27 يوليه 2025

أحمد موسى

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن كل حملات تشويه مصر فشلت بعدما دخلت المساعدات المصرية إلى قطاع غزة، موضحا أن هذه الحملات أخدت صاروخ أرض جو رغم الأموال التي أنفقوها خلال الفترة الماضية.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك صراخ وعويل بسبب دخول المساعدات إلى غزة، موضحا أنه يريدون للبلد دي ألا تكون موجودة من الأصل.

وأردف أن الشعب المصري لديه وعي كبير بدور الدولة في توصيل المساعدات إلى قطاع غزة، رغم المحاولات الكبيرة لتشويه الدور المصري.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، والله الشعب المصري مش شايفهم، وهو شعب عظيم وعنده وعي هائل وشايف مين واقف معاه ومين واقف مع العدو الصهيوني وبيخدم عليه.

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