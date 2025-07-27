بالصور.. عصام الحضري يحاور أحمد دياب على منصة مؤتمر مستقبل وطن

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

حاور السد العالي عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر الأسبق، النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وذلك خلال فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن بالجيزة؛ بحضور أحمد عبدالجواد الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، وذلك لدعم مرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ 2025.

وحضر المؤتمر عددًا من أعضاء وقيادات الحزب بالمحافظة، إلى جانب نواب البرلمان عن دوائر الجيزة.

وشهد المؤتمر حضورًا شعبيًا واسعًا من أهالي المحافظة، الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات للتعبير عن دعمهم الكامل لمرشحي الحزب، وثقتهم في قدراتهم على تمثيلهم تحت قبة مجلس الشيوخ.