كتبت- داليا الظنيني:

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن مصر تتبنى نهجًا مزدوجًا في التعامل مع الأزمة في قطاع غزة، يجمع بين الجهود الدبلوماسية والعمل الإنساني، مشيرًا إلى أن السلطات التنفيذية في المحافظة تلعب دورًا محوريًا في إدارة المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين.

وأضاف خلال تصريحات لقناة "إكسترا لايف" أن الدولة المصرية تعمل على محورين متوازيين: الأول سياسي يركز على المفاوضات لتحقيق التهدئة، والثاني عملي يتمثل في تكثيف إدخال المساعدات لتخفيف المعاناة في القطاع.

وأوضح مجاور أن مفاوضات وقف إطلاق النار شهدت مشاركة وفود من مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن حركة حماس قدمت ردًا بشأن التهدئة، فيما عاد الوفد الإسرائيلي إلى بلاده لمناقشة الرد مع قيادته السياسية، تمهيدًا لاستئناف الحوار خلال الأسبوع المقبل.

وتابع اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن هذه الجهود الدبلوماسية تعكس التزام مصر بدعم الاستقرار في المنطقة، مع الحفاظ على موقفها الثابت برفض أي محاولات للتهجير.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، ترفض بشكل قاطع أي سيناريو يتضمن تهجير سكان غزة، مما يجعل بقاء السكان في أراضيهم ضرورة ملحة.

وأكد أن الخيارات أمام سكان غزة في حال التهجير تقتصر على اللجوء إلى إسرائيل أو الهجرة أو دخول شمال سيناء، وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلًا حفاظًا على الأمن القومي والحقوق الفلسطينية.

وأضاف مجاور أن الجهود المصرية أسفرت عن إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات عبر معبر رفح خلال الأيام الأخيرة، رغم غياب اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذه التحركات جاءت استجابة لتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، على أن مصر ستواصل جهودها الدؤوبة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو الدفع نحو حلول سياسية تضمن الاستقرار والسلام.