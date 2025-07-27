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الجارحي أمينا للخطة والموازنة في الجبهة الوطنية

06:26 م الأحد 27 يوليه 2025

وزير المالية الأسبق عمرو الجارحي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، اختيار الحزب للدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق أمينا لأمانة الخطة والموازنة بحزب الجبهة الوطنية.

يأتي ذلك بعد استقرار لجنة اختيار القيادات عليه في الاجتماع الأخير للجنة، وموافقة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب.

وأخطر الحزب لجنة شؤون الأحزاب بالاختيار والذي تم بعد مراجعة اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

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عمرو الجارحي الجبهة الوطنية السيد القصير
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