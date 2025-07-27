كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تشريعًا أوروبيًّا جديدًا (رقم 1289/ 2025) يهدف إلى تسهيل عملية تصدير بطاطس المائدة من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعد دفعة قوية للصادرات الزراعية المصرية.

وقال الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن استصدار هذا القرار يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، كما يمثل خطوة مهمة لتعزيز انسياب المنتجات الزراعية المصرية للأسواق العالمية.

وأضاف المنسي أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود مشتركة ومكثفة بين الحجر الزراعي المصري، ومشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، واللجنة العليا لتنظيم تصدير البطاطس بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع الجانب الأوروبي، لافتًا إلى أن المشاورات مع الجانب الأوروبي قد أسفرت عن تعديلات إيجابية في التشريع الجديد، أبرزها زيادة وزن الشحنات المسموح بها وخفض عدد العينات المطلوبة للفحص.

وتابع المنسي بأن هذه التسهيلات ستُسهم بشكل كبير في تبسيط إجراءات تصدير البطاطس المصرية المنتجة من المناطق الخالية من العفن البني إلى الاتحاد الأوروبي، مما يقلل من التكاليف المرتبطة بتحليل العينات عند الوصول.

جدير بالذكر أن صادرات مصر من البطاطس تجاوزت لأول مرة 1307708 أطنان، كما يعمل الحجر الزراعي المصري باستمرار على فتح أسواق جديدة وضمان استمرارية تدفق الصادرات لمختلف دول العالم.

ووجه المنسي الشكر إلى كل الجهات التي أسهمت في صياغة مسودة القرار الأوروبي، وإجراء التعديلات اللازمة، مؤكدًا أن هذه الجهود تضمن تلبيةَ المتطلبات الأوروبية المتعلقة بالصحة النباتية؛ مما يعزز من مكانة الصادرات الزراعية المصرية في السوق الأوروبية.