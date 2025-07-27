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نقابة الأطباء تعلن استئناف تجهيز قوافل المساعدات إلى غزة

01:21 م الأحد 27 يوليو 2025

قوافل المساعدات إلى غزة

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كتب- أحمد جمعة:

أعلنت لجنة "مصر العطاء" بنقابة الأطباء، استئناف تجهيز قوافل المساعدات إلى غزة، داعية الأطباء والمجتمع المدني إلى المشاركة في تجهيز قوافل جديدة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية ومستلزمات الإيواء.

وقال الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، عبر حسابه على فيسبوك: "أدعو كل الأصدقاء للتبرع لتوفير المستلزمات.. أما عن الأطباء فلدينا أعدادًا كافية جدا من المتطوعين لتقديم الخدمة الصحية في فرق عمل بالتناوب على مدار السنة".

وبدأت شاحنات مساعدات إنسانية بالدخول من مصر نحو قطاع غزة عبر معبر رفح صباح اليوم الأحد، بعدما قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق عملياته العسكرية يوميا في مناطق بالقطاع وفتح ممرات جديدة للمساعدات، وذلك في ظل تزايد الضغوط الدولية والتحذيرات المتصاعدة من منظمات إغاثة من تفشي المجاعة في القطاع المحاصر.

وأعلنت قناة القاهرة الإخبارية وصول شاحنات من المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع.

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