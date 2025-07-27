اليوم.. الصحة تحتفل باليوم العالمي لالتهاب الكبد بقصر الأمير محمد علي

كتب- أحمد جمعة:

تنظم وزارة الصحة والسكان احتفالية كبرى اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد، داخل قصر الأمير محمد علي بشارع كورنيش النيل، أحد المعالم التاريخية التي ترمز لأصالة الدولة المصرية.

يحضر الفعالية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى جانب قيادات الوزارة وشخصيات طبية بارزة، احتفاءً بما حققته مصر من إنجاز غير مسبوق في مكافحة فيروس سي، حيث تحولت خلال سنوات قليلة من الدولة الأعلى في معدلات الإصابة إلى واحدة من أبرز النماذج العالمية في القضاء على المرض.

وتحمل الاحتفالية رسالة تتجاوز الحدود الوطنية، تؤكد التزام مصر بنقل تجربتها الناجحة إلى الدول الأخرى، والمساهمة في تأسيس تحالف دولي لمكافحة التهاب الكبد، يقوم على العدالة في الوصول للعلاج، والتخطيط المستدام، والاستثمار في صحة الإنسان.