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سبب انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بالجيزة وموعد عود التيار - بيان رسمي

11:41 ص الأحد 27 يوليو 2025

قطع الكهرباء

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات جزيرة الدهب، وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة.

وقالت المحافظة، في بيان اليأحد، إن الخلل الفني تسبب في انسحاب الجهد من إحدى دوائر المحطة بجهد 220 ك. ف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، شملت (العمرانية - الهرم - فيصل - جزيرة الدهب - والحوامدية)، مما ترتب عليه تأثر وصول المياه بصورة طبيعية إلى تلك القطاعات.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن أعمال الإصلاح من المقرر الانتهاء منها خلال ساعة، يعقبها إعادة إطلاق التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة، بما في ذلك محطات المياه والمنشآت الحيوية، تمهيدًا لانتظام ضخ المياه تدريجيًا.

ويتابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ميدانيًا وعن كثب، سير أعمال الإصلاح للتأكد من سرعة إنهائها وضمان عودة الخدمات الحيوية للمواطنين في أسرع وقت.

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