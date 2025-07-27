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ماذا تفعل السيدات حال نسيان حبوب "منع الحمل"؟

11:41 ص الأحد 27 يوليو 2025

أرشيفية

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كتب- أحمد جمعة:

أكدت هيئة الدواء أهمية التصرف السليم في حال نسيان تناول الجرعة اليومية من حبوب منع الحمل، مشيرة إلى أن التعامل مع هذا الموقف يجب أن يكون سريعًا ومدروسًا، مع استشارة الطبيب المختص.

وأوضحت الهيئة في منشور توعوي أن "في حالة نسيان الجرعة اليومية المحددة، يجب تناول قرصين في اليوم التالي مباشرة"، مضيفة: "أما عند نسيان تناول قرص لمدة يومين، فينبغي استئناف أخذ قرص واحد يوميًا في موعده المعتاد، مع استخدام وسيلة احتياطية إضافية لمنع الحمل خلال الأيام السبعة التالية فقط".

ونبّهت الهيئة إلى أنه "إذا حدث اتصال دون وقاية خلال الأيام الخمسة التي سبقت هذين اليومين من النسيان، يمكن أن يُؤخذ في الاعتبار استخدام موانع الحمل الطارئة".

وأشارت إلى أنه يمكن تركيب اللولب النحاسي خلال 5 أيام من العلاقة الزوجية، كما يمكن تناول حبوب منع الحمل الطارئة حتى بعد 5 أيام من العلاقة الزوجية.

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