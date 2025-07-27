انكسار الموجة الحارة في هذا الموعد.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأحد إلى الجمعة 01 أغسطس 2025، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: تستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، خلال الفترة من الأحد إلى الثلاثاء، لتكون درجات الحرارة في الظل على السواحل الشمالية (34: 35)، القاهرة الكبرى :(40: 41)، جنوب البلاد (41: 46).

ويسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية صباحاً، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فرص أمطار خفيفة يوم الأحد 27 يوليو علي مناطق من، (حلايب - شلاتين - سانت كاترين) علي فترات متقطعة.

نشاط رياح يوم الأحد، علي مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من (حلايب - شلاتين - أبوسمبل).

ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة.

اعتباراً من الأربعاء..

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من (4:3) درجة لتكون درجات الحرارة على

السواحل الشمالية (32:30) ، القاهرة الكبرى والوجه البحرى (3635)

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