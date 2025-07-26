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محافظ شمال سيناء: نرفض حملات التشويه والجهود مستمرة لإدخال المساعدات لغزة

11:25 م السبت 26 يوليو 2025

اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء

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كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن مصر تبذل جهوداً مكثفة على المستويين السياسي والميداني بالتنسيق مع الأطراف الدولية لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "TeN" مساء السبت، أشار محافظ شمال سيناء، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، موضحًا أن المباحثات الجارية بين الوفد المصري والقطري وحماس والجانب الإسرائيلي قد أسفرت عن دخول مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وحذر اللواء خالد مجاور، من تدهور الوضع الإنساني في غزة، مضيفًا: "المؤشرات تُظهر اقتراب المجاعة، وكان لابد من تحرك مصر لمواجهة هذا السيناريو الكارثي".

وتابع المحافظ، أن الدولة المصرية تتحرك على محورين متوازيين: سياسي لضمان الدعم الدولي، وعملي لضمان استمرار دخول المساعدات وتسهيل خروج المصابين.

كما أشار المحافظ إلى حملات التشويه الممنهجة التي تواجهها مصر، مؤكدًا: "أي نجاح تحققه الدولة يقابله هجمات غير مبررة، لكننا مستمرون في أداء واجبنا الإنساني".

وأكد اللواء خالد مجاور، على أن كميات كبيرة من المساعدات ستصل إلى غزة خلال الساعات المقبلة، رغم كل التحديات السياسية والميدانية التي تواجه هذا المسار الإنساني الحيوي.

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خالد مجاور شمال سيناء معبر ر فح مساعدات غزة
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