النفط يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع وسط ضغوط اقتصادية

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار النفط بنهاية التعاملات الأسبوعية أمس الجمعة واستقرت عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مع قلق المتعاملين بشأن الأخبار الاقتصادية السلبية من الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على نمو الإمدادات، بحسب وكالة "رويترز".

وتقلصت الخسائر بفضل التفاؤل بأن الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة قد تعزز النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط في المستقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا أو 1.1% لتسجل عند التسوية 68.44 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتا أو 1.3 % لتسجل عند التسوية 65.16 دولار.

كانت تلك أدنى مستويات التسوية لخام برنت منذ الرابع من يوليو ولخام غرب تكساس الوسيط منذ 30 يونيو.

وعلى مدار الأسبوع، انخفض خام برنت بنحو 1%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3%.

وأظهرت مجموعة من البيانات يوم الجمعة أن اقتصاد منطقة اليورو ظل صامدا في وجه حالة عدم اليقين السائدة الناجمة عن حرب تجارية عالمية، حتى مع قيام صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي على ما يبدو بتخفيف رهانات السوق على عدم إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة .

وفي الولايات المتحدة، انخفضت الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في يونيو، في حين زادت شحنات تلك المنتجات بشكل معتدل، مما يشير إلى تباطؤ إنفاق الشركات على المعدات بشكل كبير في الربع الثاني.

وقال ترامب إنه عقد اجتماعا جيدا مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وإن لديه انطباعا بأن رئيس البنك المركزي الأميركي ربما يكون مستعدا لخفض أسعار الفائدة.

إن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي ويمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وفي الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفضت الإيرادات المالية بنسبة 0.3% في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بالعام السابق، حسبما قالت وزارة المالية، وهو ما يحافظ على معدل الانخفاض الذي شهدته الفترة من يناير إلى مايو.

وتستعد الولايات المتحدة للسماح لشركاء شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA.UL)، بدءًا من شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون، للعمل مع القيود في الدولة الخاضعة للعقوبات، حسبما ذكرت مصادر يوم الخميس.

وقد يعزز ذلك صادرات النفط الفنزويلية بما يزيد قليلا على 200 ألف برميل يوميا، وهي أخبار سترحب بها شركات التكرير الأميركية، حيث سيخفف ذلك من الضيق في سوق الخام الثقيل، حسبما كتب محللون في آي إن جي.

وقالت إيران إنها ستواصل المحادثات النووية مع القوى الأوروبية بعد محادثات "جدية وصريحة ومفصلة" يوم الجمعة، وهو أول اجتماع وجهاً لوجه منذ أن قصفت إسرائيل والولايات المتحدة إيران الشهر الماضي.

فنزويلا وإيران عضوان في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وأي اتفاق من شأنه زيادة كمية النفط التي يمكن لأيٍّ من الدولتين الخاضعتين للعقوبات تصديرها سيعزز كمية النفط الخام المتاحة للأسواق العالمية.

قالت منظمة أوبك إن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المقرر اجتماعها الاثنين لا تملك سلطة اتخاذ القرار بشأن مستويات الإنتاج.

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