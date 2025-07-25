خلال ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق مساء الجمعة لربط خط المياه الجديد.

وقالت "الجيزة"، بحسب بيانها، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقوم بقطع المياه لمدة 6 ساعات، عن المناطق التالية:

- جزيرة محمد.

- عزبة الخلايفة.

- مخزن الأنابيب.

- بشتيل البلد.

- المسابك.

- فيلا مرجان.

- جزء من وراق العرب.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن قطع المياه سيكون بدءًا من الساعة الثانية عشر منتصف الليل الموافق 25 يوليو 2025 إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 26 يوليو 2025.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلي وجود تسريب بخط مياه الشرب قطر 800 مم، أسفل مترو محطة الطريق الدائري الخط الثالث، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لتنفيذ أعمال ربط خط المياه الجديد على الخط القائم بعيدًا عن محطة مترو الأنفاق.

وأوضحت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى سوف تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

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