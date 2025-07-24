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أزهري يوضح آداب للاستماع إلى القرآن الكريم

07:38 م الخميس 24 يوليه 2025

الشيخ أحمد منصور

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كتب- حسن مرسي:

قال الشيخ أحمد منصور، عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، إن الاستماع للقرآن الكريم عبادة يجب أن تؤدى بآدابها، موضحًا أن الانشغال أثناء التلاوة يضيع الأجر.

وأكد أن الله أمر بالإنصات عند سماع القرآن، لقوله تعالى: "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ".

وفي لقاء له عبر قناة الناس، أشار الشيخ أحمد منصور إلى أن فتح القرآن في السيارات أو الأماكن العامة ثم الانشغال بالأحاديث أو الضوضاء أمر غير لائق، لأن كلام الله أعظم من أن يُجعل خلفية صوتية.

وأضاف أن الاستماع عبادة مثل التلاوة، وينبغي حضور القلب فيها، لأن المقصود هو الفهم والتدبر، مؤكدًا أن من آداب الاستماع عدم مقاطعة القارئ إلا لضرورة، والجلوس بوقار، وخفض الصوت، وحضور نية التعلم والعمل.

ودعا الشيخ أحمد منصور، عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، إلى تعظيم شعائر الله في قلوبهم، قائلًا: "القرآن ليس مجرد صوت جميل، بل رسالة حياة يجب أن نعيش بها".

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الشيخ أحمد منصور لجنة مراجعة المصحف الشريف الأزهر شعائر الله القرآن الكريم قناة الناس
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