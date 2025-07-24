كتب- أحمد عبدالمنعم:

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، صباح اليوم الخميس بزيارة تفقدية لمستشفى المحور و كان في استقباله الدكتور أشرف نهاد محرم أستاذ جراحة اليد والطرف العلوى والجراحة والميكروسكوبية - و العضو المنتدب لمستشفى المحور بصحبة القيادة التنفيذية بالمستشفى.

وتفقد الوزير الأقسام المختلفة بمستشفى المحور مروراً بالقطاعات الخاصة للطب الرياضي والعلاج الطبيعي وذلك للوقوف على أعلى إمكانيات واستعدادات المستشفى لاستقبال و رعاية أبطال مصر الرياضيين في جميع مناحي الرياضة و تأهيلهم طبياً.

و أعرب الوزير أشرف صبحي، عن سعادته بما شهده من إمكانيات عالية و تقنيات طبية حديثة تتواكب مع التطور الطبي لتأهيل الأبطال الأوليمبيين بوجود كوكبة من أفضل الأطباء والاستاذة والاستشاريون على أعلى مستوى في مجال التأهيل الطب الرياضي و العلاج الطبيعي للتأهيل ما بعد الجراحات والإصابات.

كما أعرب الدكتور أشرف نهاد محرم عن امتنانه و شكره لمعالي الوزير أشرف صبحي لمستشفى المحور مثمناً الدور الذي تقوم به وزارة الشباب و الرياضة لرعاية أبطال مصر طبياً، مؤكدًا على استعداد مستشفى المحور الدائم لتقديم كافة الخدمات الطبية وبأعلى مستوى لكل أبطال مصر وتأكيداً على أهمية المشاركة المجتمعية والتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و أهمية ذلك باستمرار بداية من رعاية مستشفى المحور لأوليمبيات باريس 2024 ووصولاً إلى أوليمبيات لوس أنجلوس 2028 القادمة.