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شروط القبول في الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية - صور

03:58 م الخميس 24 يوليه 2025

الأكاديمية العسكرية المصرية

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كتب- محمد سامي:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنفوجرافيك تضمن شروط القبول في الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.

ويحسب الإنفوجرافيك يشمل ذلك الراغبين في التقدم للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة دفعة أكتوبر 2025.

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